Florentino Luis, dalla Turchia: la Roma prepara un’offerta da 25 milioni di euro

Nella giornata di ieri è trapelata l’indiscrezione di un forte interesse della Roma per Florentino Luis, centrocampista portoghese classe 1999 attualmente al Benfica. Considerato tra i talenti più promettenti in Europa nel suo ruolo, il giocatore è da tempo nel mirino anche di diversi club di Premier League.
Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, il club giallorosso sarebbe pronto a presentare la prima proposta ufficiale: un’offerta da 25 milioni di euro. Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, Florentino Luis rappresenterebbe un innesto di qualità e sostanza per il centrocampo della squadra di Gasperini.
Resta da capire quale sarà la posizione della società portoghese, che potrebbe puntare a una cifra superiore vista la concorrenza internazionale. Intanto, pur mantenendo come priorità la ricerca di un nuovo attaccante, la Roma continua a muoversi parallelamente su più trattative.
AS Roma are set to make an opening bid of 25 million euros for Benfica’s Portuguese player Florentino Luis. pic.twitter.com/UDgmrwIFPY
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 10, 2025