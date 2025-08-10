Florentino Luis, dalla Turchia: la Roma prepara un’offerta da 25 milioni di euro

Nella giornata di ieri è trapelata l’indiscrezione di un forte interesse della Roma per Florentino Luis, centrocampista portoghese classe 1999 attualmente al Benfica. Considerato tra i talenti più promettenti in Europa nel suo ruolo, il giocatore è da tempo nel mirino anche di diversi club di Premier League.

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, il club giallorosso sarebbe pronto a presentare la prima proposta ufficiale: un’offerta da 25 milioni di euro. Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, Florentino Luis rappresenterebbe un innesto di qualità e sostanza per il centrocampo della squadra di  Gasperini.

Resta da capire quale sarà la posizione della società portoghese, che potrebbe puntare a una cifra superiore vista la concorrenza internazionale. Intanto, pur mantenendo come priorità la ricerca di un nuovo attaccante, la Roma continua a muoversi parallelamente su più trattative.

