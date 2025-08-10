Calciomercato Roma, il ds del Legia Varsavia: “Abbiamo respinto l’offerta dei giallorossi per Ziolkowski”

Il trasferimento di Ziołkowski alla Roma è tutt’altro che vicino. Nonostante le indiscrezioni dei giorni scorsi, il direttore sportivo del Legia Varsavia, Michał Zewlakow, ha chiarito la situazione ai microfoni di Canal+ confermando che l’offerta del club giallorosso è stata ufficialmente respinta.
“Poco prima della partita a Cipro alcuni parlavano già di un trasferimento, ma devo correggere il tiro: abbiamo ricevuto un’offerta dalla Roma, che oggi è stata respinta“, ha dichiarato Zewlakow.
La trattativa, quindi, non è né conclusa nonostante la Roma avesse manifestato forte interesse per il difensore classe 2005, come riportato nei giorni scorsi anche da Fabrizio Romano, secondo il quale il Legia era pronto ad accettare una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Zewlakow, però, non ha escluso sviluppi nei prossimi giorni: “Vedremo come reagirà la Roma, e anche noi risponderemo di conseguenza.”
Bah… vedremo.
Comunque una cosa è ormai certificata e anche da anni: le trattative della Roma stanno sempre in mezzo alla piazza. Anche se si si tratta di un giocatore qualunque.
E vabbè…..
ma tenetevelo
via ..virare su altri …
E anche noi risponderemo di conseguenza. Ma chi caxxo si crede di essere sto mafioso? La Roma deve solo convincere il giocatore a fa il matto tipo Lookman poi vediamo che fa sto coso.
stranissimo. ieri tutti i giornalisti sportivi e i professionisti dell’informazione calcio erano concordi nel definire l’accordo chiuso. possibile che tali professionisti in realtà non sappiano nulla ?
Ma non aveva firmato giovedì scorso? Boh, neanche il polacchetto riusciamo a prendere senza intoppi
ma non c’è ne sono più di difensori in giro, è possibile che ci dobbiamo far prendere x il collo anche per comprare un perfetto sconosciuto.
E mo stanotte chi dorme? Io avevo già stampato il nome sulla maglietta!
E già. Adesso il prezzo sale.
Se ne faremo una ragione.
magari è già chiuso, ma mi pare strano ci sia una dichiarazione così ufficiale, io un altra telenovela vera o finta che sia non la reggo
un’ altra telenovela….
…si può giocare bene a calcio anche senza il vostro difensore.
Tra l’altro non abbiamo al momento particolari problemi perché il ragazzo che ho visto ieri (Ghilardi) esordire diventerà molto presto un grande giocatore persino sugli articoli di Repubblica oltre che in campo…
un nuovo lupetto davvero importante. Accetto scommesse…🙂
DS del Legia:
“abbiamo ricevuto un’offerta dalla Roma, che oggi è stata respinta“ …………. “Vedremo come reagirà la Roma, e anche noi risponderemo di conseguenza.”
A me sembra una provocazione nei confronti di Massara e comincio ad avere dei dubbi sul suo operato.
eh .. e che roba è…. sembra una dichiarazione di guerra …
Manco fosse Cannavaro. A diesse… fa er bravo, su.
Sono un grandissimo tifoso della Roma da 35 anni. Non lo prenderei mai. E lo dico anche se sono Polacco.
Comprensibile situazione di stallo, verosimilmente motivato anche da parte della Roma: c’è anzitutto da definire la posizione di Hermoso, come pure di Kumbulla. Intanto la Roma avrà quindi fatto un’offerta che teneva conto di questi fattori e con l’idea di prendere tempo e, contemporaneamente, di verificare i margini reali di trattativa.
Se verrà tenuto Hermoso, o comunque occorrerà assicurarsi una preliminare entrata dalla sua cessione, significa che il giovane polacco, pur apprezzato, non è una priorità…
