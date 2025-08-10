Calciomercato Roma, il ds del Legia Varsavia: “Abbiamo respinto l’offerta dei giallorossi per Ziolkowski”

Il trasferimento di Ziołkowski alla Roma è tutt’altro che vicino. Nonostante le indiscrezioni dei giorni scorsi, il direttore sportivo del Legia Varsavia, Michał Zewlakow, ha chiarito la situazione ai microfoni di Canal+ confermando che l’offerta del club giallorosso è stata ufficialmente respinta.

“Poco prima della partita a Cipro alcuni parlavano già di un trasferimento, ma devo correggere il tiro: abbiamo ricevuto un’offerta dalla Roma, che oggi è stata respinta“, ha dichiarato Zewlakow.

La trattativa, quindi, non è né conclusa nonostante la Roma avesse manifestato forte interesse per il difensore classe 2005, come riportato nei giorni scorsi anche da Fabrizio Romano, secondo il quale il Legia era pronto ad accettare una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Zewlakow, però, non ha escluso sviluppi nei prossimi giorni: “Vedremo come reagirà la Roma, e anche noi risponderemo di conseguenza.”