Calciomercato Roma, Ghisolfi a caccia del vice Dovbyk: contatti avviati per Beto

AS ROMA NEWS – Si avvicina il mercato invernale e la Roma cercherà di rinforzare la squadra, a quota 13 punti in 14 giornate di campionato. Nei prossimi giorni la proprietà avrà una serie di riunioni operative per delineare la strategia nella sessione di gennaio. E tra le priorità c’è un vice Dovbyk.

Una pista è quella che porta a Beto Betuncal, 26 anni, centravanti dell’Everton, ex Udinese: stando a quanto riferisce il sito Calciomercato.com ci sono stati contatti nelle ultime ore con gli intermediari per capire la fattibilità dell’operazione. Ghisolfi, inoltre, lavora alle cessioni di Zalewski a titolo definitivo e di Le Fée in prestito.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!