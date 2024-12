VIDEO – Il Fenerbahce segna, il collaboratore esulta troppo: Mourinho lo rimette in riga con le cattive

ALTRE NOTIZIE – Siparietto in stile Mourinho nel corso dell’ultima sfida di campionato turco, con il Fenerbahce che ha ottenuto una sofferta vittoria in casa, contro il Gaziantep. Sfida ferma sull’1-1, ma poi, al 78′, arriva il gol del 2-1 di Becao. Una rete che scatena la pazza esultanza di squadra e staff tecnico.

Festeggiamenti a cui lo Special One non prende parte, anzi: il tecnico portoghese prova a suo modo a riportare ordine a bordocampo. Prima esortando con le maniere forti un proprio calciatore a prepararsi per entrare in campo. Poi strattonando ancora più veemente un suo collaboratore tecnico, anche lui alle prese con i festeggiamenti per la rete. Di seguito il video dell’esilarante episodio.