ULTIME DA TRIGORIA – Allenamento in palestra, assenti Hummels e Cristante. Domani Ranieri in conferenza ore 13

AS ROMA NEWS – Seduta in palestra per la Roma, tornata ad allenarsi oggi a Trigoria in vista della delicata sfida contro il Lecce di sabato prossimo, ore 20:45.

Non erano presenti Cristante e Hummels, entrambi alle prese con qualche acciacco fisico: la speranza è di rivederli entrambi a disposizione di Claudio Ranieri per la partita contro i salentini. Ancora incerta invece la presenza di Mario Hermoso.

Intanto domani, a due giorni dalla partita di campionato dell’Olimpico, il tecnico tornerà a parlare alla stampa: l’inizio della conferenza è fissato per le ore 13.

