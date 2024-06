Calciomercato Roma, Ghisolfi al lavoro per Bellanova: si punta a un affare con dei Primavera

AS ROMA NEWS – La Roma continua a seguire con vivo interesse la pista che porta a Raoul Bellanova del Torino, terzino destro che De Rossi ha messo nella sua lista degli acquisti discussa con Ghisolfi e Lina Souloukou all’arrivo del ds a Trigoria.

Il giocatore granata non è l’unico profilo su cui i giallorossi si stanno muovendo in queste ore, ma resta uno dei più graditi. Ghisolfi sta cercando di trovare una soluzione che possa andare incontro alle richieste, al momento troppo alte, di Cairo: il Toro infatti si aspetta di ricevere addirittura 20-25 milioni per il suo esterno, impegnato con l’Italia all’Europeo.

La Roma non ha intenzione di spendere certe cifre, e punta ad abbassare il prezzo chiesto inizialmente dai granata inserendo nell’affare uno o due giovani prodotti del vivaio. Da Joao Costa a Pagano, da Oliveras a Mannini, sono tanti i giocatori che diranno addio alla Primavera per tentare il salto tra i professionisti. Qualcuno resterà a Trigoria, qualcun altro invece potrebbe essere inserito come parziale contropartita per arrivare a dama con Bellanova. Trovare l’accordo con il Torino non sarà facile, per questo Ghisolfi continua a tenere d’occhio anche le piste Tiago Santos del Lille e Guela Douè del Rennes.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

