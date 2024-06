“ON AIR!” – ROSSI: “Mi sorprende che nessuno pensi a Bernabè del Parma, è fortissimo”, SABATINI: “Chiesa e Dybala sarebbero tanta roba”, BERNABAI: “Omorodion? Perchè finanziare l’Atletico, allora punta tu su Dovbyk”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Quando un club fa un investimento su un calciatore giovane e forte la speranza è che possa mettere in difficoltà quanto prima il titolare. Se prendi l’Omorodion di turno e resti con Abraham titolare, se dopo 5 o 6 partite dovesse giocare titolare Omorodion non mi sorprenderei. O se prendi Adrian Bernabè che ruba il posto di Cristante, non direi “oddio, che è successo“… Mi sorprende che nessuno parli di Bernabè, e non parlo solo della Roma. Per me è stato il miglior giocatore della Serie B, se guardi una partita del Parma vedi solo lui, è un giocatore incredibile. E’ un centrocampista moderno, può interpretare tutti i ruoli, è un giocatore fortissimo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “DAZN ha tutto il campionato, e Sky si è presa tutte le coppe…ti obbligano…Se non fossi obbligato ad abbonarmi per lavoro, da tifoso farei come facevo una volta, tornerei a vedermela al pub… DAZN negli ultimi 24 mesi ha fatto una cosa veramente brutta. Se poi hai una famiglia, tua moglie magari preferisce l’abbonamento a Netflix, tuo figlio a Disney plus…diventa una cosa impegnativa. Oggi, dovendo fare un abbonamento per passione, io ci penserei. Perchè i costi sono diventati inaccessibili…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Chiesa o Soulè? Chiesa è una garanzia, Soulè è un prospetto. Ha fatto un campionato ottimo ma in una squadra retrocessa. Ha fatto 11 gol? Sì, ma 6 su rigore… E’ chiaro che Soulè comporta una spesa minore rispetto a Chiesa, ma la Roma ha bisogno anche delle certezze, di garanzie. Se vuole impostare la squadra sulle prospettive, anche qualche certezza deve avere. E io punterei dritto su Chiesa. Omorodion? Che facciamo, finanziamo l’Atletico Madrid che vuole prendere Dovbyk del Girona? Boh, mi farei una domanda…allora prendo direttamente l’ucraino, le valutazioni sono quelle…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Chi ha inventato lo slogan “Nun se po spiegà” è un genio, perchè la gente non pensa che non si può spiegare come mai non vincete niente o che sono anni che arrivate sesti…la gente si fomenta per una frase che non vuol dire un cavolo, ma è molto affascinante…e loro sono geni assoluti… Friedkin non parla, e impone il coprifuoco a tutti. Ghisolfi tra l’altro aveva già questa attitudine al silenzio. Se questo silenzio fosse il prodromo di vittorie, ci starebbe, ma il problema è che non è proprio quello… ”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Chiesa è a un anno dalla scadenza e non si capisce perchè la Juve chiede 40 milioni. Secondo me se arrivi a luglio inoltrato il prezzo poi lo devi abbassare. In mezzo però c’è questo Europeo, che può essere un arma a doppio taglio: se fa grandi cose il prezzo può salire, ma può succedere anche il contrario. Sicuramente Chiesa è una richiesta di De Rossi. Se dovesse fare un brutto Europeo, e la Juventus non lo volesse più tenere, si farà, ma non sarà una cosa immediata. Omorodion? 40 milioni mi sembrano una follia. Per la politica che vuole fare la Roma se prendi un giocatore di quel tipo a quella cifra, poi lo devi rivendere a 80 milioni per giustificare un investimenti del genere. E’ un profilo che puoi prendere a 20 o 25 milioni, nel caso…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Si dice che il budget di mercato della Roma sia intorno ai 30 milioni di euro, che mi sembrano un po’ pochi per quello che devi fare… Il resto arriverà dalla cessione dei giocatori che abbiamo in rosa, che noi per primi abbiamo deprezzato. Per esempio ho sentito dire “se vendi Aouar a 4 milioni fai un affare“…ma stiamo scherzando? Celik lo hai pagato 7 milioni, e Aouar lo vendi a 4 sullo stesso mercato francese? Qua i giocatori passano tutti per pippe, per me non è così. Se non mi dai i soldi che ti chiedo, il giocatore non te lo do…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Chiesa? Bisogna attrezzarsi anche all’eventualità nel caso in cui non dovesse arrivare. L’idea è di migliorare il settore avanzato, o almeno rimanere allo stesso livello, perchè Lukaku comunque ti ha garantito dei gol e lì devi avere un grande attaccante. L’ideale sarebbe prendere un grande centravanti e una grande seconda punta, ma credo che sia improbabile. Chiesa che è così affascinato dal calcio inglese sia disponibile per un trasferimento a Roma…bene…l’importante è che sia convinto il giocatore. Ma la Roma deve essere pronta a un piano B…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Chiesa colpo a sensazione dei Friedkin? Non saprei. Io come operazione l’approverei, con tutte le controindicazioni manifestate nella sua carriera. Sia alla Fiorentina che alla Juve. Chiesa è una via di mezzo tra la Roma giovane e quella del colpo alla Friedkin. Perchè ha 27 anni Chiesa. Unendo gol e assist non è mai andato oltre 20 a stagione. Gioca una partita straordinaria ogni tre, e noi ce la ricordiamo per quella e non per le altre due…Magari con l’Albania fa gol sotto l’incrocio, e la partita dopo non tocca palla. E’ fatto così. Sarebbe un ottimo acquisto: se pensi a Dybala, Chiesa e un centravanti, in teoria è tanta roba, avresti un attacco strepitoso…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!