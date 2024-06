Roma, pronto l’assalto a Omorodion

AS ROMA NEWS – Tutto sembra convergere su un nome per l’attacco romanista, quello di Samu Omorodion, 20 anni, attaccante dell’Atletico Madrid in prestito all’Alaves. Nato a Melilla, in Spagna, ma da genitori nigeriani, il possente centravanti spagnolo ha mosso i primi passi nel Granada prima di essere prelevato a titolo gratuito dall’Atletico Madrid.

I colchoneros lo hanno poi girato in prestito all’Alaves, piccolo club che milita nella Liga, dove Omorodion, al suo primo anno in un campionato maggiore, ha giocato titolare, collezionando 35 presenze, nove gol e un assist. Il suo valore di mercato è dunque schizzato alle stelle, arrivando a toccare i 30-35 milioni di euro.

Su di lui hanno acceso i fari Roma e Napoli: i giallorossi, alla ricerca di rinforzi per l’attacco vista la partenza di Lukaku e quella molto probabile di Abraham, sembrano aver individuato nel gigante 20enne (è alto 193 centimetri, e porta addirittura 47 di scarpino) il calciatore giusto su cui investire. Serve però prima la cessione di Tammy, corteggiato da diversi club inglesi, per fare cassa e quindi puntare sullo spagnolo.

Ghisolfi deve guardarsi però dalla concorrenza del Napoli: i partenopei sono rimasti molto colpiti dalle potenzialità di Omorodion. Forte fisicamente, potente, difficilmente arginabile in progressione, lo spagnolo di origini nigeriane potrebbe essere l’investimento da fare in caso di cessione di Osimhen. Magari in tandem con quel Lukaku che la Roma ha deciso di lasciar tornare al Chelsea.

L’Atletico Madrid aspetta offerte e punta a fare una grossa plusvalenza: per 30-32 milioni potrebbe decidere di lasciar andare il ragazzo. La Roma c’è. Ma Omorodion potrebbe non bastare: puntare solo su un 20enne alle prime esperienze sarebbe un azzardo, specialmente se a lasciare Trigoria fossero tutti gli attaccanti attualmente in rosa. A meno che nei piani di De Rossi non ci sia quello di far giocare Dybala come falso nove.

Fonti: Il Romanista / Il Tempo / Corriere dello Sport

