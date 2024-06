Chiesa, primo sì alla Roma: la trattativa è pronta a infiammarsi, ma occhio al Napoli

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – E’ arrivato il primo sì, quello pronunciato da Federico Chiesa alla Roma per bocca del suo agente, Fali Ramadani. Nell’incontro andato in scena martedì a Trigoria alla presenza di Ghisolfi e di Lina Souloukou, il procuratore ha informato il club capitolino della disponibilità del giocatore a trasferirsi nella Capitale.

Musica per le orecchie di Daniele De Rossi, che ha messo Chiesa in cima alla lista delle sue preferenze dell’attacco giallorosso che ha in mente per il prossimo anno. La Juventus valuta l’esterno circa 40 milioni di euro, una cifra giudicata esagerata a Trigoria, che Ghsolfi punta ad abbassare sensibilmente in fase di trattativa, dove De Rossi (in pressing da tempo sul calciatore) potrebbe giocare un ruolo decisivo.

Chiesa ora è concentrato sull’Europeo, ma nelle prossime settimane è previsto un nuovo colloquio e solo allora potrà partire l’assalto della Roma. Ma occhio al Napoli, che lavora a fari spenti sul giocatore: nel caso in cui Conte dovesse perdere Kvaratskhelia, i partenopei sono pronti a farsi avanti con l’esterno juventino.

La partita dunque è ancora tutta da giocare. Ma intanto la Roma ha incassato il primo e più importante sì, quello del calciatore. E dalla riunione di martedì è uscita una certezza: l’arrivo di Federico Chiesa nella Capitale è possibile.

Fonte: La Repubblica

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!