Coppe europee solo su Sky: tifosi “costretti” al doppio abbonamento per vedere tutte le partite

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sky Sport si compra tutte le partite europee, assicurandosi i diritti in esclusiva dei match di Champions, Europa e Conference League. E fa sapere che non ci saranno gare trasmesse in chiaro, come successo negli anni passati (su canali Mediaset o su La 8).

Una beffa per i tifosi dei club qualificati in Europa, romanisti compresi: per chi vorrà seguire la propria squadra del cuore sia in campionato che in coppa sarà infatti costretto ad abbonarsi a DAZN (che detiene i diritti delle partite di Serie A e B) e a Sky Sport (o a Now TV, il servizio streaming on-demand di Sky).

Per quanto riguarda la Roma, lo scorso anno i tifosi avevano potuto seguire sia il campionato sia l’Europa League con un unico abbonamento, quello a DAZN. Quest’anno però le cose cambieranno: la coppa sarà trasmessa solo su Sky (che non condividerà i diritti con altri servizi di broadcasting), con DAZN che dice addio a una bella fetta del proprio palinsesto calcistico. Questo però non ha fermato il servizio streaming dall’aumentare sensibilmente i costi del nuovo abbonamento.

Fonti: Il Sole 24 Ore / Il Messaggero / La Repubblica / Corriere della Sera

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!