Prati più O’Riley: Ghisolfi prepara il nuovo centrocampo

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Due giocatori per ruolo. Con i titolari che devono avere alle spalle calciatori giovani e affamati, pronti a sostituirli all’occorrenza ma anche a superarli nelle gerarchie nel caso il campo parlasse a loro favore. E’ questo il progetto che Ghisolfi e De Rossi hanno in mente per la Roma.

Questo discorso vale sia per la difesa che per l’attacco, ma anche e soprattutto per quel centrocampo che la scorsa stagione ha sofferto dei pochi ricambi, costringendo i tre titolari (Cristante, Paredes e Pellegrini) a tirare la carretta per tante partite, finendo per avere un calo di rendimento nel finale di stagione. Per questo Ghisolfi sta cercando i profili giusti da inserire nel reparto, che vedrà il ritorno di Renato Sanches al PSG e la possibile cessione all’estero di Aouar (occhio all’Arabia Saudita).

Se Bove è pronto per essere considerato una valida alternativa a Cristante, De Rossi ha segnalato Matteo Prati del Cagliari come rinforzo su cui investire come vice Paredes. Il 20enne è infatti in grado di destreggiarsi sia come regista che come intermedio di qualità a centrocampo. L’allenatore giallorosso lo conosce molto bene avendo allenato alla Spal e lo ha richiesto al suo ds: servono circa 10 milioni di euro.

Nel ruolo di Pellegrini invece occhio al danese Matt O’Riley, centrocampista offensivo di piede mancino: il giocatore si è messo in mostra con una stagione super ai Celtics, collezionando ben 13 gol e 11 assist nel campionato scozzese. Segnalato alla Roma, Ghisolfi ne è rimasto impressionato: servono però 20 milioni di euro. L’alternativa è Tomas Suslov del Verona: stessa età più o meno, stessa gamba e stessa propensione offensiva. Ma con un costo più contenuto.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport

