Calciomercato Roma, Ghisolfi punta su Djaoui Cissé del Rennes

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma guarda al futuro e mette nel mirino Djaoui Cissé, centrocampista classe 2004 di proprietà del Rennes. A riportare la notizia è la giornalista Eleonora Trotta, che sul proprio profilo X ha rivelato come il club giallorosso abbia preso informazioni concrete sul giovane talento francese.

Cissé è un centrocampista moderno, dotato di buona visione di gioco, dinamismo e intelligenza tattica. Nato nel 2004, si è messo in evidenza nelle selezioni giovanili del Rennes e nelle nazionali giovanili francesi, attirando l’attenzione di diversi club europei. Secondo quanto riferito, non ci sarebbe solo la Roma sulle sue tracce, ma anche altre squadre italiane e straniere, pronte a investire su di lui in vista della prossima stagione.

Il nome di Cissé rientra in un monitoraggio più ampio avviato dal club giallorosso sul calcio francese, un mercato che il nuovo direttore sportivo Florian Ghisolfi conosce bene e che potrebbe riservare colpi interessanti in prospettiva. Non è escluso che, in caso di sviluppo positivo dei contatti, la Roma possa tentare l’affondo già nelle prossime settimane per anticipare la concorrenza.