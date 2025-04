LIVE! – RANIERI: “Contro la Lazio daremo il massimo, sappiamo cosa ci aspetta. Gli ultimi acquisti? Deciderà il nuovo allenatore” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – A due giorni dal derby di campionato mister Claudio Ranieri torna a parlare in conferenza stampa. Tanti i temi caldi in casa Roma, dal nome del prossimo allenatore fino al futuro dirigenziale dell’attuale tecnico, passando per la decisiva stracittadina di domenica.

Queste le domande fatte dai giornalisti presenti oggi a Trigoria e le risposte dell’allenatore testaccino.

A parte Dybala e Saud stanno tutti bene?

“Sì, stanno tutti bene”

Come sta la Lazio?

“Squadra forte, viva, con buon gioco corale. Ho visto la partita, con quel campo paghi perchè non sei abituato, ma penso che all’Olimpico possa ribaltarla”.

L’impiego di Castellanos cambia qualcosa?

“No. Loro giocano un calcio verticale, sappiamo quello che ci aspetta”.

Questo derby che derby è? Vincere a tutti i costi o bisogna evitare di perdere?

“Metto sempre in campo la squadra per vincere, poi non è detto che vinceremo. E’ quello che è successo con la Juventus. La squadra è compatta, forte e ha ambizione. Non mi piace promettere, ma dopodomani faremo il massimo”.

Cristante, qual è la qualità principale?

“E’ un centrocampista completo, si sa inserire e sa fare gol. E’ sempre nella lista dei miei primi 11”.

Pellegrini ha quella scintilla?

“Ve lo dirò dopo, sennò lo mettete in formazione…”

Questo sarà il suo ultimo derby solo da allenatore?

“Sì, smetto, è l’ultimo da allenatore. Capisco la sottigliezza…”

Il distacco ora è molto differente: sono questi i valori?

“La Roma ha passato delle vicissitudini, la Lazio non era stata presa in considerazione da nessuno, Baroni sembrava un ripiego e invece sta facendo molto bene. Sono le ultime sette, spingeremo al massimo e poi raccoglieremo quello che siamo stati capaci di fare”.

Il gap per la Champions quanto è ampio?

“Roma non è stata fatta in una notte è una massima meravigliosa. Noi stiamo facendo il massimo per avvicinarsi, poi starà alla proprietà e al nuovo allenatore mettere altri mattoni”.

I nuovi arrivati sono giocatori da Roma e sono da derby?

“Abbiamo fatto delle buonissime scelte viste le difficoltà del mercato invernale, sia con la restrizione della Uefa. Sono da Roma, poi tutto è migliorabile. Il nuovo allenatore deciderà se sono idonei, io ci posso contare in ogni momento”.

Il fatto che sia il suo ultimo derby lo sente il gruppo? Il futuro della Roma dipenderà da Ranieri?

“Ho già risposto ampiamente sulla stampa. Io so che la partita di domani è difficile, non guardo a quello che ho fatto ieri, guardo sempre al futuro”.

Paredes che può avere oggi e nel futuro? Ci racconta qualcosa di suo fratello?

“Mio fratello Carlo è uguale a me, con due anni in più. Su Paredes, per me è un play eccezionale, sa dove mettere la palla, sa quando rallentare e accelerare. Il futuro dipenderà dall’allenatore e da come vorrà giocare, per me un play più bravo di lui ce ne sono pochi”.

Gourna-Douath pensa che possa essere un calciatore di quelli migliorabili?

“Ha fatto subito bene a Venezia, poi ha avuto un attimo di down, perchè ha cambiato tutto, stile, nazione, allenamenti, modo di giocare. Ultimamente mi sembra tornato quello dell’inizio, sta digerendo anche l’aspetto tattico. Ora se è da riscattare o no vedremo, ma è uno che ha futuro”.

Lazio in difficoltà, si sente favorito?

“Anche noi abbiamo fatto questo tipo di trasferte, perché quando siamo arrivati alle 3/4 di notte non lo abbiamo detto a nessuno. Non vedo che la Lazio stia attraversando un momento difficile. Chi ti dice che sono andati lì e non pensavano a noi. Mi auguro una gara tosta e mi aspetto grande sportività tra le due squadre e le due tifosierie. Restino gli sfottò, che sono simpaticissimi”.

Pisilli e Baldanzi sono giocatori che arrivano ai 20 metri ma segnano poco. Cosa gli manca per essere decisivi?

“L’esperienza gli manca. Soltanto questo. Sono due giocatori della Roma del futuro. Sono bravi, si sanno inserire bene. Baldanzi ha una brillantezza molto spiccata, mentre Pisilli quando tira vuole spaccare la porta e invece deve essere sereno quando calcio e ha i tempi d’inserimento che sono la cosa più importante per un centrocampista e lui li ha”.