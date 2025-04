“ON AIR!” – PES: “Se va via anche Ranieri, è game over per i Friedkin”, PETRUZZI: “Vieira? Allora meglio Farioli”, CASANO: “Che sia tutta una strategia della Roma per far accettare Pioli?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se togli Atalanta-Lazio, squadra che sta peggio di loro, la Lazio non mi sembra che stia così bene. Siamo a fine stagione, ha oltre 40 partite nelle gambe, e pensare che la Lazio vinca le prossime due partite, un derby e un’altra partendo da -2, mi risulta un po’ difficile… Sulla carta però è un derby alla pari, e loro hanno un grande vantaggio: giocano per due risultati su tre, e hanno un calendario migliore del nostro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il 2 a 0 del Bodo sulla Lazio? E’ un risultato che costerà l’eliminazione ai norvegesi, il Bodo esce al ritorno, ma se fosse finita 4 a 0 la Lazio si sarebbe concentrata solo sul derby, mentre domenica saranno distratti, avranno il pensiero alla partita di giovedì. Speriamo che la Roma si faccia valere domenica, è più forte della Lazio, io faccio fatica a trovare tre giocatori loro che giocherebbero titolari nella Roma…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Vieira? Ma allora quel profilo già ce l’hai, che è Daniele De Rossi. Vieira ha fatto già esperienze, ma non ha avuto risultati straordinari…Io sinceramente tra Farioli e Vieira, mi prendo Farioli. Lui almeno ha fatto bene in Francia e con l’Ajax sta vincendo il campionato olandese…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Secondo me c’è qualcuno nella Roma che fa girare nomi improbabili per far accettare il Pioli di turno, che fino a 20 giorni fa non voleva nessuno. Potrebbe essere una strategia di comunicazione… Vieira per il suo spessore da ex calciatore, per le sue conoscenze, per le lingue che parla, per il lavoro che ha fatto al Genoa, non è un nome che mi sorprenderebbe fosse stato preso in considerazione…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Di Canio parlava di salmonari…noi ci abbiamo vinto una coppa contro i salmonari, e almeno oggi fateci divertire. Poi di sicuro la Lazio passerà il turno, perchè all’Olimpico sarà un’altra storia, di questo ne sono sicuro… La Roma? Spero non sia vero quello che scrive il Corriere dello Sport, anche se io non vorrei né Emery né Fabregas…Vieira? Io non ci credo. Se è così significa che padre e figlio si mettono lì a ridere mentre scelgono l’allenatore…Tutti questi nomi buttati lì a caz*o di cane, sono volti anche a prendere in giro i tifosi della Roma. Dopo aver ingaggiato Juric, da questi mi aspetto di tutto. Ed è per questo che mi aspetto la bomba…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il 2 a 0 della Lazio di ieri è veramente miracoloso. E’ la stessa partita del 6 a 1 con la Roma. Se i norvegesi avessero fatto il terzo gol, sarebbe stata chiusa al ritorno, ma 2 a 0 ancora si può fare. Comunque a prescindere da Roma e Lazio, giocare lì è veramente dura… Ranieri? Ho avvertito una sua incertezza, di un ruolo che secondo me va ancora definito. Secondo me i Friedkin hanno sottovalutato lo spessore di Ranieri, perchè è lui ad avere il coltello dalla parte del manico. Se se ne va anche Ranieri, è game over per loro, è finito tutto il credito…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “In qualsiasi club è importante la presenza costante dei dirigenti, specie quelli apicali. Io gradirei una presenza costante di Ranieri, perchè se prendi l’Allegri di turno, poi deve gestire Trigoria da solo. E no, non va bene. Servono figure che devono supportare l’allenatore quotidianamente, nelle vittorie e nelle sconfitte…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Lazio? Ribaltare quel 2 a 0 sarà tutt’altro che semplice. Loro il pensiero della partita di ritorno contro il Bodo ce l’avranno. Magari non subito, perchè per loro il derby è un crocevia della stagione, perchè se perdono anche domenica la Champions si allontana definitivamente. Chi vince il derby un piede in Europa lo mette… La prossima settimana la Roma annuncerà il nome del nuovo allenatore, se Ranieri dice che siamo molto vicini significa che già sanno chi è e il contratto è pronto. Qua continuano a susseguirsi i nomi, vediamo chi sarà. Pensa se fosse Farioli…se arrivasse lui, Ranieri saluterebbe…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ranieri non penserà che il derby sarà facile dopo la partita della Lazio di ieri. È una partita pericolosa e decisiva. Non so chi ci arriva meglio, la Lazio è in difficoltà ma in 48 ore si può recuperare. La Roma non cascherà in questa trappola… Il Bodo? E’ strano che questa squadra esprima questo tipo di calcio, vorrei sapere chi è questo allenatore, giocano veramente bene. Anche se poi fuori casa diventano tutta un’altra cosa…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La formazione della Lazio per il derby mi sembra scritta. Ma perchè la Roma deve per forza vincere domenica e la Lazio no? Col Bodo giovedì devi stare attento, perchè questi si metteranno dietro e poi ripartono, e quando ripartono li abbiamo visti…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Il derby? La squadra che arriva peggio di solito lo vince. In questa circostanza però la Lazio non si poteva avvicinare peggio al derby. Ieri è stata scioccante dal punto di vista sportivo, e mi aspetto una gran fatica soprattutto se la Roma, come penso, partirà aggredendola. La Roma fra l’altro è lanciata, e per questo faccio fatica a pensare a una Lazio rigenerata, è dura mettersi alle spalle una prestazione così…”

