Scommesse sui siti illegali, indagati 12 calciatori di serie A: c’è anche Paredes

AS ROMA NOTIZIE – La Procura di Milano ha sequestrato 1,5 milioni di euro e chiesto cinque arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta sulle scommesse illegali. Indagati anche dodici calciatori di Serie A, tra cui Tonali, Fagioli, Florenzi, Zaniolo e il giallorosso Paredes. Secondo le indagini, tra il 2021 e il 2023 diversi giocatori avrebbero scommesso su piattaforme non autorizzate, non tanto per guadagno, quanto per “riempire il tempo libero” durante i ritiri.

Le puntate finivano nelle tasche di due gestori (De Giacomo e Frizzera), che si avvalevano di una gioielleria milanese come “banca occulta”. I giocatori pagavano orologi di lusso con bonifici tracciabili, ma i preziosi restavano in negozio. In cambio ricevevano fatture “pulite”, nascondendo così il flusso di denaro.

Oltre a Tonali e Fagioli – già squalificati dalla giustizia sportiva ma ora anche indagati penalmente – sarebbero coinvolti altri nomi noti: Perin, McKennie, Paredes, Di Maria, Bellanova, Ricci, Cancellieri, e persino il tennista Matteo Gigante. L’accusa per molti è “partecipazione a giochi non autorizzati”, facilmente sanabile penalmente, ma potenzialmente dannosa sul piano sportivo.

Fonte: Corriere.it