Calciomercato Roma, La Repubblica: “Pioli più vicino, l’annuncio può arrivare dopo il derby”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stefano Pioli è sempre più vicino alla panchina della Roma. A scriverlo in questi minuti è il portale de La Repubblica. Dopo un avventura poco fortunata in Arabia Saudita, il tecnico emiliano è balzato in cima alla lista dei candidati per guidare i giallorossi nella prossima annata. Un profilo che piace, e molto, alla dirigenza romanista, attratta dalla sua esperienza, dalla capacità di gestire gruppi di alto livello e da un gioco propositivo che potrebbe valorizzare una rosa giovane e in costruzione.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbe già stato un contatto diretto tra le parti. Pioli ha espresso apprezzamento per il progetto sportivo della Roma e per la prospettiva di poter ripartire da una piazza calda, affamata di risultati e pronta ad affidargli le chiavi della rinascita.

La Roma, che ha da tempo avviato un casting con una rosa di 3-4 nomi – come confermato da Ranieri stesso – sembra ora orientata con decisione verso Pioli, anche alla luce dei no ricevuti da altri profili (Emery e Fabregas su tutti). In lizza restano ancora outsider come Patrick Vieira, apprezzato da Ghisolfi per i trascorsi al Nizza e oggi al Genoa, ma l’impressione è che la scelta sia fatta.

Occhi puntati dunque sul derby: dopo la sfida alla Lazio potrebbe arrivare l’accelerata definitiva. I Friedkin vogliono chiudere il dossier allenatore prima della fine della stagione, per dare subito un segnale forte alla piazza e programmare al meglio il prossimo mercato. E l’identikit tracciato sembra combaciare perfettamente con quello di Pioli.

Fonte: Repubblica.it