Roma, no di Emery e Fabregas. E ora sale Vieira

AS ROMA NEWS – La margherita sta per essere sfogliata del tutto. Manca poco, pochissimo, per conoscere il nome del nuovo allenatore della Roma. Lo ha fatto capire chiaramente Claudio Ranieri, che a Il Messaggero ha confidato: “Ci siamo quasi, c’è una lista di 3-4 nomi”. Tra questi, spunta una candidatura a sorpresa: Patrick Vieira.

L’attuale tecnico del Genoa è stato inserito nella short-list dei dirigenti giallorossi per la prossima stagione. Un profilo che risponde a un’identità chiara: carisma, esperienza internazionale e un rapporto diretto con l’ambiente Roma attraverso un dettaglio non di poco conto. Vieira è assistito da Meïssa N’Diaye, lo stesso agente che ha già lavorato con Florent Ghisolfi portando a Trigoria Gourna-Douath e con cui il ds francese ha un rapporto stretto dai tempi del Nizza.

Vieira ha guidato il Nizza in Ligue 1 e il Crystal Palace in Premier League prima di approdare al Genoa, dove ha portato equilibrio e identità. Il suo nome si aggiunge a quelli noti come Pioli, Allegri, Sarri, Mancini, e alla suggestione di un profilo straniero ancora top secret.

Ranieri ci aveva provato con Unai Emery (Aston Villa) e Cesc Fabregas (Como), ma entrambi avrebbero già rifiutato l’ipotesi Roma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Dunque, la rosa si restringe, ma la sensazione è che i Friedkin abbiano già scelto e che il nome, come suggerito da Ranieri, non sia ancora trapelato.

Il tecnico romano, intanto, si prepara al suo ultimo derby da allenatore giallorosso (nei cinque precedenti ha sempre vinto) e chiarisce il suo futuro: resterà nella Roma, ma con ruoli e responsabilità ancora da definire. “Non farò da parafulmine”, ha già messo in chiaro. Dopo il derby, la Roma alzerà il velo. Il futuro è alle porte, e potrebbe parlare francese.

