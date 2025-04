Lazio travolta in Norvegia. Baroni prepara la rivincita: “Nel derby e al ritorno sarà tutto diverso”

AS ROMA NOTIZIE – Una lezione di calcio al freddo del circolo polare artico. Il Bodo/Glimt domina la Lazio nell’andata dei quarti di Europa League e, paradossalmente, può persino recriminare per non aver calato il poker. I norvegesi giocano a memoria, mentre i biancocelesti vanno in tilt su ogni fronte. Solo Mandas evita il tracollo completo con tre interventi prodigiosi, che tengono la qualificazione in vita.

Baroni, però, non si dispera: “Lo sapevamo, loro sfruttano al massimo il loro campo. Ma all’Olimpico sarà tutta un’altra partita”. E manda subito un messaggio alla Roma: “Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali. Il derby è determinante”.

Pedro, alla sua presenza numero 50 in Europa League, non nasconde la delusione: “Potevamo fare molto meglio. Loro non l’hanno chiusa, siamo stati fortunati. Ora serve la spinta dei tifosi per il derby, una sfida che vale tantissimo”. Isaksen rincara la dose: “Loro hanno giocato alla grande, noi dobbiamo cambiare mentalità. Con la Roma non ci sono scuse, è la partita dell’anno”. Zaccagni, invece, resta in silenzio. Segnale chiaro dopo una prestazione opaca.

Baroni prova a rilanciare la fiducia: “Le percentuali adesso sono a loro favore, ma possiamo ribaltarla”. E si gioca la carta Castellanos: “Contro la Roma partirà titolare, avrà i 90’ nelle gambe”.

Infine, un gesto simbolico: la Lazio ha invitato all’Olimpico l’arbitro aggredito in Sicilia. Sarà sugli spalti domenica per assistere al derby. Chissà se porterà fortuna. O un altro bagno di ghiaccio.

Fonte: Il Messaggero