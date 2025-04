LIVE IN GIALLOROSSO – Tutti gli aggiornamenti dal mondo Roma minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sul mondo Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Per leggere tutte le notizie approfondite e le analisi complete, visita la nostra homepage. Queste le ultimissime di venerdì 11 aprile 2025.

Ore 10:20 – Monchi: “Alla Roma era difficile portare giocatori”

L’ex ds Monchi a Sky Sport: “Portare i giocatori alla Roma non era facile, è un club grandissimo e che ha tanta pressione. L’Aston Villa sta diventando lo stesso perché stiamo crescendo tanto. Alla Roma non era semplice perché è una squadra dove devi arrivare a guadagnare sempre”, ha affermato l’ex dirigente giallorosso Monchi.

Ore 9:30 – Rispunta il nome di Terzic

Oltre ai soliti noti, oggi i giornali riparlano della candidatura di Edin Terzic per la panchina della Roma: l’ex allenatore del Borussia Dortmund, attualmente senza squadra, era stato sondato dai giallorossi dopo l’esonero di De Rossi.

Ore 8:35 – Rensch a destra, Ranieri prepara la mossa

In vista del derby possibile novità a destra con l’impiego di Rensch nel ruolo di esterno a tutta fascia, con Saelemaekers spostato sulla trequarti, alle spalle di Dovbyk. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Roma, no di Emery e Fabregas

La Roma ha incassato due no di tecnici stranieri: Unai Emery e Cesc Fabregas hanno declinato la proposta giallorossa. E ora salgono le quotazioni di Vieira. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…