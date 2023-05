Calciomercato Roma, giallorossi in pressing su Ndicka. E gli agenti si fanno fotografare con Mourinho…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Due giorni fa gli agenti di Evan Ndicka hanno fatto visita a Josè Mourinho al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.

Il difensore francese, 23 anni, è un nome fortemente accostato al club giallorosso per la prossima estate, in quanto il giocatore si svincolerà a parametro zero a giugno.

I rappresentanti della Ams Talent Consulting hanno incontrato lo Special One, come si evince dalla foto pubblicata dalla società sul proprio account Instagram.

Numerosi i commenti dei tifosi giallorossi sotto l’immagine che esortano i procuratori a portare il difensore alla Roma. E chissà che questo non sia un indizio importante in tal senso.