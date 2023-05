L’attesa dei Friedkin: pronti a blindare Mou, ma serve la Champions

AS ROMA NEWS – Il PSG tenta Josè Mourinho. La notizia circolata ieri e proveniente dalla Francia viene riportata anche oggi con forza da diversi quotidiani, Corriere dello Sport in primis, che oggi apre la sua edizione odierna con tanto di foto con turbante in testa per l’allenatore della Roma, immortalato accanto a Nasser Al-Khelaïfi.

“Mou nella lista del PSG”, titola il quotidiano, riportando però l’indiscrezione lanciata ieri da RMC Sport nella quale si parla di contatti diretti tra Campos, ds dei parigini, e Jorge Mendes, agente del tecnico portoghese.

E i Friedkin? Per ora attendono. Così come Mourinho. Il tecnico in questo momento è assolutamente concentrato sulla semifinale di Europa League che potrebbe valere tantissimo in una stagione tormentata. Portare la Roma a trionfare di nuovo in Europa significherebbe fare la storia del club e strappare per di più il pass per la Champions.

Per questo i Friedkin, scrive il Corriere dello Sport, sono in attesa. I texani, forti di un anno di contratto, non hanno ancora sentito la necessità di programmare il futuro del tecnico e attendono prima di conoscere i risultati ottenuti in questa stagione. Qualora la Roma dovesse raggiunge l’obiettivo Champions, magari vincendo la coppa, Mourinho verrà convocato dai Friedkin per negoziare un nuovo accordo.

Fonte: Corriere dello Sport