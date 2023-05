Calciomercato Roma, giallorossi in pressing su Tielemans. Wijnaldum resta solo con lo sconto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è al lavoro per rifarsi il centrocampo, e dopo essersi assicurata Aouar non può fermarsi qui.

La partenza di Camara, la probabile cessione di Tahirovic e il futuro incerto di Wijnaldum spingono Tiago Pinto a cercare alternative per la mediana.

Proprio sull’olandese la Roma ha le idee chiare: Gini può restare a Trigoria solo se sarà disposto a ridursi notevolmente lo stipendio, e se il PSG sarà disposto a cederlo a titolo gratuito, o comunque con un forte sconto sugli 8 milioni pattuiti la scorsa estate.

Intanto il gm continua a esercitare un forte pressing su Youri Tielemans, 26 anni, centrocampista belga che lascerà il Leicester a parametro zero la prossima estate: il giocatore chiede 3 milioni di stipendio, un prezzo accettabile per le casse giallorosse, e piace molto a Mourinho.

Fonte: Calciomercato.com