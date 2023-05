Stadio Roma, Gualtieri: “Pronto per il centenario del club, inizio lavori forse a fine 2024”

NOTIZIE AS ROMA – Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, è intervenuto come ospite alla trasmissione “Mattino 5” in diretta su Canale 5 e ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo Stadio della Roma. Ecco le sue parole:

“Il progetto va avanti, Pietralata è una landa desolata, non mi sembra un’oasi naturale, basta andare lì. Realizzeremo uno stadio senza cubature aggiuntive e senza un euro di soldi pubblici, è un grande investimento privato che creerà sviluppo, occupazione e riqualificherà un’area. Ci saranno parchi, percorsi ciclo-pedonali, una ricucitura dell’intero quadrante dove ci infrastrutture, metropolitana e treno”.

“Quando si vedrà? L’obiettivo è che sia pronto nel 2027, che è il centenario della Roma. Stiamo rispettando la tabella di marcia, c’è ancora tanto da fare ovviamente ma ora il Consiglio Comunale ha approvato l’interesse pubblico. Ora siamo nella fase in cui può arrivare il progetto definitivo e si può fare la conferenza dei servizi decisoria.

I lavori potrebbero iniziare forse alla fine del 2024 e poi ci vorranno un paio di anni. Stiamo rispettando i tempi per il momento, la società sta lavorando molto seriamente“.

Fonte: Canale 5