“ON AIR!” – MACCHERONI: “Belotti e Abraham due nullità”, PIACENTINI: “Giornata surreale, campionato falsato”, CORSI: “Mou nervoso, alla fine gli è partita la brocca”, FERRETTI: “Ma quelle cose sul mercato le avrei evitate”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Giornata surreale per il calcio italiano con le penalizzazione alla Juve, campionato falsato da questa vicenda. Per me i dieci punti sono molto pochi e gli altri filoni di indagini credo che porteranno a sanzioni molto più pesanti di questa. Detto questo, la giustizia italiana non perde occasione per rendersi zimbello, stagione falsata sotto ogni punto di vista. Ieri la Roma centra la sesta partita senza vincere in campionato, mancano tanti punti…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Sono avvelenato. Oscar della comunicazione al solito Mourinho, che ha fatto i complimenti all’arbitro, ma di un’altra partita. E’ un grande, avrei voluto abbracciarlo. Ieri ogni decisione l’arbitro l’ha data a favore della Salernitana, non puoi sempre decidere per l’altra parte…. C’è un plotone di esecuzione nei confronti della Roma da quando Mourinho ha detto determinate cose. Io questo lo sottolineo. Poi al di là di questo, se tu avessi avuto Dia al posto dei due nullità che hai lì davanti, e che stipendi, probabilmente avresti vissuto un altro tipo di stagione…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sulla partita di ieri c’è poco da dire. A Bove dico “occhio a non farti mettere terzino, che poi fai la fine di Florenzi”… sto ragazzo sta veramente crescendo, ma deve giocare nel ruolo suo. Ieri Mou era nervoso e alla fine gli parte la brocca: ha preso e se n’è andato a Londra per un paio di giorni. Penso che ieri sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso… Roberto Rulli ha fatto la storia della Curva e lo striscione era straordinario. Io l’ho conosciuto molto bene, ed era un ragazzo non leale ma di più. Ma perchè non hanno fatto entrare quello striscione? E’ una cosa incredibile…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Su una cosa siamo tutti d’accordo, che Mourinho è un grande motivatore e comunicatore. Ora sta costruendo la comunicazione che lui utilizzerà da qui fino alla partita del 31, le stelle o le stalle. Noi dobbiamo seguire l’allenatore su come vuole caricare l’ambiente. E’ evidente che a giugno faremo i conti, ma arriviamo alla fine di maggio sapendo ancora di cosa parlare. Nessuno di noi pensava che la Roma, per come stava messa, sarebbe riuscita a superare la semifinale. Il campionato della Roma è insufficiente perchè a un certo punto Mourinho ha dovuto costruire la preparazione dei giocatori per arrivare in finale di Europa League. Ma la Roma il campionato non l’ha mollato, c’ha provato anche ieri fino alla fine, non è una squadra che è andata in vacanza…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Mourinho è convinto che con il mercato fatto la scorsa estate sia impossibile per arrivare in Champions, ed è questo pensiero distante da quello della proprietà che rende difficile capire come continuare insieme il prossimo anno, e con quali obiettivi. Per Dybala c’è un allarme, non riesce a guarire, e si sta cercando di capire quali cure effettuare: il giocatore continua a fare fisioterapia, ma appena forza avverte dolore…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “La partita di ieri è simile a quella di Cremona: vai in svantaggio per una tua disattenzione, però poi la Roma pareggia e ti dà l’idea di avere la possibilità di vincere. Cala l’attenzione, prendi gol, e vai in difficoltà. Mentre nel primo tempo ci sono molti demeriti della Roma, nel secondo tempo il gol preso è una casualità e avresti meritato di vincere…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Magari sbaglio, ma sono convinto che la società sappia il nome del tecnico della prossima stagione, che sia Mourinho o un altro. Me lo fa pensare che si fa mercato già adesso, difficilmente si fa senza sapere l’allenatore che avrai…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La situazione sul futuro non è chiara, e in questo momento c’è bisogno di tutto tranne che di poca chiarezza. Se ci fosse stato un incontro tra Mou e la Roma sarebbe di dominio pubblico. Mou continua a battere il tasto sul proprio futuro, e la società resta imperterrita in silenzio in attesa di sapere come finirà la stagione. La domanda è: se non si vincesse la coppa, la società che valutazioni farà sulla stagione della Roma? Mourinho è un allenatore straordinario per mille motivi, e per questo mi chiedo perchè non evitare di dire certe cose. Il fatto dei continui riferimenti al mancato operato della società non serve, non serve per caricare la squadra in vista della finale, non serve ricordare il mercatino dei sette milioni…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Per come conosciamo Mou, dobbiamo aspettare mercoledì prossimo: per quanto ne sappiamo è capace che la notte stessa, che vinca o che perda, sia già da un’altra parte…Le parole di Mou a fine partita? Mettetevi nei panni di un allenatore che deve galvanizzare una squadra che è obiettivamente a pezzi rispetto alle fatiche della stagione e alle risorse che non ha. Pensate anche alle attese che hanno questi ragazzi, lo vedono che stanno fuori da tutto. La finale è una lotteria. E lui deve tenere tutti convinti del fatto che stanno facendo qualcosa di straordinario, e che ce la possono fare. Dobbiamo dare fiducia a Mourinho per questo lavoro che sta facendo. Ragazzi, per come sta ridotta la squadra adesso, senza questo lavoro la finale non la raggiungevamo, rendiamocene conto. Poi se mercoledì non vinci, Mourinho si prende tutto quello che si deve prendere, ma fa parte del gioco…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La querelle tra Pinto e Mou va avanti da tempo, sono cose che si sanno. Sono curioso di vedere come finirà la stagione, aspettiamo la partita di Budapest per tirare una linea e capire quali saranno le intenzioni della società e dei protagonisti. C’è soltanto da aspettare ancora un po’…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se Mourinho vincerà la coppa avrà vinto lui, perchè questa squadra non è tanto forte da vincere una coppa importante come l’Europa League. Perchè l’Europa League è una coppa importante, ti fa entrare in Champions come testa di serie, non come la Conference che è una coppettina… Se non vince però no, la Roma guarderà le altre italiane in tv, e questo non va bene. Poi Mou fa le solite dichiarazioni, è un fenomeno per il modo in cui si esprime, è intelligentissimo, è lo Special One…però non ci spiega mai le partite. La Roma del primo tempo è troppo brutta per essere vera, inguardabile. Poi dopo nel secondo tempo la squadra ci mette il cuore, e lui in questo è maestro, però non c’è uno straccio di gioco, e questo va detto… Pairetto? Ma quale lapsus, fa parte di Mourinho e io non mi scandalizzo. A lui piace fare polemiche, farsi nemici da una parte e amici dall’altra. Io non mi risentirei se fossi nei laziali, Mou è questo…”

