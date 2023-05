Dybala, missione Siviglia: una nuova terapia per far guarire la caviglia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La mission è chiara: essere in condizione di scendere in campo per la finalissima del prossimo 31 maggio a Budapest.

Paulo Dybala sta lavorando ormai da giorni con l’obiettivo di riuscire a farcela per la gara più importante della stagione, quando la sua Roma affronterà il Siviglia alla Puskas Arena.

Per questo lo staff medico giallorosso da domenica sta provando sulla caviglia del giocatore una nuova terapia che possa rimetterlo in sesto, un trattamento particolare che dovrebbe portarlo a essere pronto per la convocazione per Budapest.

Oltre a questo, la Joya si sta sottoponendo tutti i giorni a fisioterapia e a sedute con l’osteopata del club. L’argentino non ha voluto beneficiare dei due giorni di riposo concessi da Mourinho alla squadra, e anche ieri si è sottoposto ai trattamenti al Fulvio Bernardini.

Venerdì poi Dybala farà un check con i medici del club oltre che con Mourinho per capire se sarà possibile strappare una convocazione per la partita del Franchi di sabato prossimo. Al momento però è molto difficile ipotizzarlo, così come un suo ingresso in campo contro la Fiorentina.

