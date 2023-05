Roma, partnership con l’Hull City per far crescere i giovani oltremanica

NOTIZIE AS ROMA – Partnership in vista per la Roma. Lo scorso weekend il general manager giallorosso Tiago Pinto ha incontrato Tan Kesler, vicepresidente dell’Hull City.

Al centro delle discussioni c’è stata la possibilità di una collaborazione tra il club capitolino e quello inglese, che milita in Championship, la seconda divisione del campionato d’oltremanica.

L’accordo prevederebbe l’unione di intenti per la crescita del settore giovanile giallorosso, con i giocatori che, una volta usciti da Trigoria, potrebbero approdare in Inghilterra per maturare una significativa esperienza nel professionismo.

Tra Roma e Hull City poi c’è al vaglio anche la possibilità di disputare un’amichevole in estate.

Fonte: Hull Live Sport