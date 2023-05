Mourinho e Pinto, visioni inconciliabili: a Budapest sarà addio

AS ROMA NEWS – Sempre più distanti. Josè Mourinho e Tiago Pinto continuano a stuzzicarsi a distanza. I due, pur avendo un buon rapporto umano (“Siamo amici“, assicurano i due), sono divisi da diverse idee tecniche.

Da un lato c’è l’allenatore che non perde occasione per parlare in termini poco entusiastici del “mercatino” da sette milioni di euro fatto la scorsa estate dalla Roma.

Nel post partita di Roma-Salernitana Josè è esploso, definendo più di un miracolo l’idea di poter traghettare in Champions una squadra che aveva investito così poco in estate. Miracolo che sarebbe però ancora possibile battendo il Siviglia nella finalissima di Europa League.

Di diverso avviso Tiago Pinto, convinto di aver messo a disposizione del tecnico una rosa in grado di arrivare tra le prime quattro nonostante le limitazioni stringenti del Fair Play Finanziario.

Il momento della verità si avvicina: la sera del 31 maggio, giorno della finale di Budapest, tutto sarà più chiaro. Una cosa è certa: difficilmente i due andranno avanti insieme. Su Pinto le voci di un possibile addio aumentano col passare dei giorni, ma anche Mou sembra ormai deciso a lasciare Trigoria: i tifosi sono tutti con lui e vorrebbero che rimanesse, ma il progetto di crescita prospettato all’inizio della sua avventura, che avrebbe dovuto portare la Roma a lottare per lo scudetto al terzo anno, sembra impossibile da realizzare.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport