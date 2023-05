El Shaarawy in attesa della Roma. Ma ora si fa sotto il Milan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – “La Roma sa quale sono le mie intenzioni“. Stephan El Shaarawy è stato chiaro nel post partita di lunedì scorso ai microfoni dei giornalisti.

Il Faraone mette i giallorossi al primo posto: la sua volontà sarebbe quella di restare nella Capitale. Ma attende risposte dal club, che per ora ha rimandato ogni discorso a fine stagione.

Tiago Pinto si è detto disponibile a trattare il rinnovo, ma l’attaccante dovrà accettare di ridursi lo stipendio se vorrà rimanere a Trigoria. Il nodo è tutto qui: El Shaarawy è disposto a venire incontro alla Roma, ma la trattativa resta aperta.

E in questi spiragli tenta di inserirsi il Milan: stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Messaggero, i rossoneri si sono già fatti avanti con l’agente del Faraone, spiegando come sarebbero ben felici di riaccoglierlo a Milanello. Per il momento Elsha nicchia e attende risposte dalla Roma. Che non le darà prima della fine della stagione.

Fonte: Il Messaggero