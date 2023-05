“ON AIR!” – CORSI: “Via Mou? Senza un altro salto in avanti sarebbe il baratro”, DI GIOVAMBATTISTA: “La Roma ha parlato con Nagelsmann”, FERRETTI: “In atto un gioco delle parti, ognuno tira acqua al proprio mulino”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Da tifoso, la critica che era stata fatta alla precedente presidenza è che in dieci anni non era riuscita a farci vincere manco una coppa Italia. Il tifoso vuole alzare un trofeo. Se vale più un Europa League di uno scudetto? Non lo so, se ne può discutere, ma la cosa importante è che il 1 giugno andiamo al Circo Massimo a festeggiare il secondo trofeo a distanza di un anno. Vincere l’Europa League ha importanza anche finanziaria, ti porta soldi e la Champions in prima fascia, sarebbe un aiuto economico ai conti della società. E sarebbe un aiuto di blasone: la Roma che alza l’Europa League e si va a giocare la supercoppa europea avrebbe grande attrattiva per i giocatori, innescherebbe un circolo virtuoso di cui il club ha bisogno…”

David Rossi (Rete Sport): “Io ve l’avevo detto che sarebbe stato opportuno giocarsi bene Roma-Salernitana. Più passa il tempo e più aumenta il rammarico, ho la convinzione che facendo la staffetta Cristante-Matic, con 45 minuti per uno…con tutto il bene per Tahirovic, non è ancora pronto a fare il regista della Roma, soprattutto se ha accanto Camara e questo Wijnaldum qui… La Roma più strutturata ha vinto il secondo tempo 2 a 1. Ora devi fare all-in su Budapest, che per carità, ci sta. Qualora le cose non dovessero andare bene a Budapest, io non è che il 1 giugno mi metterò qui a parlare di stagione fallimentare. Anche se un ragionamento si dovrà fare, sempre considerando che esisterà una Roma anche senza Mourinho: ormai qualcuno è talmente presto dal fanatismo religioso per Mou che fa una sovrapposizione completa tra lui e la Roma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La situazione è brutta in questo momento, ci sono delle storie che non sarebbero veramente servite, bisogna dirlo… Mourinho aspetta una parola…e ditela una cosa. Capisco che questo sia il modus operandi di Friedkin, però… In questo momento il silenzio non è d’oro. Io non dico che deve essere un’uscita pubblica, ma ad personam per capire come poter affrontare il prossimo campionato. E’ strano. I Friedkin, essendo delle persone molto intelligenti, e programmano il futuro delle loro aziende, dovranno pensare a questo: se a loro Mou ha stufato, perchè magari si lamenta troppo e mette in cattiva luce il club, dovranno fare un altro salto come è stato fatto da Fonseca a Mourinho. Magari ti cambiano allenatore, ma ti prendono due dei giocatori più forti d’Europa. Perchè se prendono Aouar e Ndicka, e un allenatore modesto, e un ds modesto, o Modesto, fate voi, sarebbe un baratro…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Dybala me lo aspetto in campo a Budapest, nell’ipotesi peggiore gli faranno un’infiltrazione e lui giocherà. Il punto è capire in che stato di forma. Lui non sta bene, ce lo ha detto chiaramente anche Mourinho. Chi lo ha visto, ha riferito addirittura di un Dybala claudicante scendendo dal pullman. Resta una situazione preoccupante, perché è passato un mese da Atalanta-Roma. La prima cosa che faranno quelli del Siviglia sarà entrargli sulla caviglia…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “A parte la società e Mourinho, non sa nessuno quale sarà il destino dell’allenatore. Ci possono essere delle verità di parte, perchè magari una delle due parti ha suggerito la sua verità. Ora forse potrebbero esserci tante verità di parte. Secondo me è in atto un gioco delle parti dove ognuno prova a tirare acqua al proprio mulino. Ho paura che questo gioco non possa portare risultati alla causa della Roma. Se sono più fiducioso o pessimista per la finale contro il Siviglia? La Roma ha il 50% di possibilità di vincere…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Siamo venuti a sapere che la Roma ha parlato con Nagelsmann. Per il momento si tratta solo di un primo approccio, perché ancora la situazione con Mourinho non è chiara. Anche il Napoli è interessata al tecnico tedesco…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ho la sensazione che Dybala non ce la farà per la finale, ma spero che possa entrare a partita in corsa. Fondamentale aver recuperato Smalling e El Shaarawy, per avere una difesa più solida e più soluzioni in attacco…”

