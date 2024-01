Calciomercato Roma: fatta per Huijsen in prestito secco, oggi le visite mediche. Cherubini finisce alla Juventus

AS ROMA NEWS – E’ fatta: Dean Huijsen finisce alla corte di Josè Mourinho, rigorosamente in prestito. Il difensore olandese ha appena rinnovato con la Juventus fino al 2028, per poi dire sì al pressing della Roma.

Il calciatore classe 2005 partirà oggi alla volta della Capitale per svolgere le visite mediche, firmare il contratto e mettersi subito a disposizione dell’allenatore giallorosso per i prossimi sei mesi.

Ma l’affare con la Juventus non sembra essere finito qua: stando a quanto rivela Gianluca Di Marzio in questi minuti, a sbloccare la trattativa sarebbe stato l’inserimento di Luigi Cherubini, capitano della Primavera gilallorossa, che diventerà bianconero nei prossimi giorni.

Cherubini è senza dubbio uno dei calciatori di spicco della formazione giovanile capitolina: l’attaccante esterno quest’anno ha collezionato 14 presenze condite da 7 gol e 4 assist, risultando essere il calciatore di punta della formazione di Guidi. L’affare, racconta Di Marzio, sarebbe slegato dal passaggio di Huijsen alla Roma.

