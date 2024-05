Calciomercato Roma, giallorossi su Bellanova: è un obiettivo in caso di Champions

CALCIOMERCATO AS ROMA – Stando a quanto riporta il giornalista di Relevo ed esperto di calciomercato Matteo Moretto, la Roma sarebbe interessata a Raoul Bellanova.

L’esterno destro del Torino sarebbe però un obiettivo della società giallorossa solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Al momento, infatti, non ci sono trattative in corso tra le parti ma il classe 2000, ma solo alcuni sondaggi da parte della Roma.

— Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 24, 2024