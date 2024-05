Calciomercato Roma, Nandez firma per l’Al-Qadsiah: “Mai in una squadra contro il Cagliari”. Guadagnerà 10 milioni l’anno (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Niente Roma per Nahitan Nandez: il centrocampista uruguaiano firma per gli arabi dell’Al-Qadsiah e sorprende tutti.

L’agente infatti dava per imminente un triennale con i giallorossi, mentre la Roma si affrettava a smentire queste voci. Sembrava solo un pro forma, e invece il futuro del centrocampista sarà in Arabia Saudita.

Irrinunciabile l’offerta dei sauditi: per lui un contratto fino al 2027 a 10 milioni di euro stagione più due alla firma. La Roma dunque dovrà guardare altrove per rinforzare il suo centrocampo.

“Come ho sempre detto, non mi trasferirò in una squadra che giocherà contro il Cagliari. Non lo farò. Potete stare tranquilli: il Cagliari resterà la mia unica squadra in Italia, tiferò Cagliari per sempre. Grazie mille per tutto”, ha detto il giocatore in un video pubblicato sui social col quale ha salutato i suoi tifosi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!