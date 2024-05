“ON AIR!” – ROSSI: “Roma in Champions? O si risolve in questo weekend oppure è andata”, CARINA: “Con Ghisolfi purtroppo si ritorna al progetto”, CORSI: “Pellegrini? Il vero gladiatore si vede nell’area”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io già ve l’ho detto, mi prendo tutto…se arriviamo in Champions grazie a Genoa, Monza, Atalanta, Juventus, Torino…io me la prendo, e non dico che vado a fare i caroselli per strada, ma dentro di me questa Champions la festeggio, perchè ne riconosco l’importanza fondamentale e strategica. Ma poi anche basta, l’anno prossimo niente più conti…”

David Rossi (Rete Sport): “Quel rigore dato alla Fiorentina al 113esimo di gioco non ci voleva, ma questo non toglie che il Torino debba andare a giocarsela a Bergamo perchè non sa il risultato della finale di Conference. Ha il Napoli a un punto, e non può permettersi di perdere… Io comunque credo che il discorso Champions per la Roma o si risolve questo fine settimana, o non si risolve per niente… La partita vera è Atalanta-Torino, la speranza che vinca il Torino contro una squadra che arriva stanca dalla sbornia del trionfo in coppa è molto più alta della possibilità che la Fiorentina pareggi a Bergamo nel recupero. Quindi o si risolve nel fine settimana, oppure è andata. Prima di Atalanta-Torino la partita decisiva è quella di stasera tra Genoa e Bologna, perchè io ve lo dico: a Bologna i giocatori non stanno tanto sul pezzo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Di Lorenzo ha chiesto la cessione al Napoli, ma guadagna 3 milioni. Non credo sia un’operazione che la Roma voglia fare, altrimenti perchè no, con lui sistemeresti la fascia destra con un calciatore dal sicuro rendimento. Grifo rinforzo intelligente per la sinistra? Non è giovanissimo, non mi fa impazzire, sinceramente andrei su altri profili. Parisi? Nemmeno, è buono per la Fiorentina. Abraham? Io ci spero ancora…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La cosa importante sono diventati lo stadio pieno e i giri di campo per un sesto posto. Della Roma dobbiamo pensare che nei prossimi anni si continuerà a vincere poco o nulla, ma sulla fede non si discute. Il giro di campo era per ringraziare i tifosi? Ma a questi che gliene frega…forse giusto Mancini, che l’ho visto attaccato a questa maglia… Pellegrini? Secondo me a Pellegrini gliene frega meno degli altri…secondo me non gliene frega niente. Se ti interessa tanto della Roma prendi il microfono quando è ora, quando ci sono i rigori da battere, quando c’è da fare a botte in mezzo al campo… il gladiatore si vede nell’arena. Pellegrini è un ragazzo timido, perbene, è il figlio che tutti vorrebbero avere, su questo non c’è dubbio. Ma per quanto riguarda il campo, a me piacerebbe avere i Samuel…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Con Di Lorenzo a destra avresti risolto un bel po’ di problemi. Lui o Bellanova? Io per la difesa a quattro prendo Di Lorenzo, in quella a tre Bellanova. A me Di Lorenzo piace molto…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Sei italiane in Champions? E tutti vissero felici e contenti… Però sinceramente non credo che sarebbero tutti contenti di una Roma in Champions. Questo me lo dice la storia del calcio italiano, ma anche le dichiarazioni di Gasperini sul codice giallo… Empoli-Roma? Sono curioso di capire se De Rossi farà la conferenza stampa. Io penso che rivedremo Rui Patricio titolare per dirgli addio, altrimenti potrebbe anche esserci l’idea di rinnovargli il contratto come dodicesimo, ovviamente con uno stipendio fortemente al ribasso…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Volenti o nolenti, con Ghisolfi sono attese novità. Con Mourinho pensavamo che sarebbero arrivati grandi campioni, qualcuno è arrivato, ma con la scelta di questo ds si vuole intraprendere un percorso diverso. Purtroppo tornerà di moda il termine “progetto”: dico purtroppo perchè sembra sempre di fare un passo indietro come al gioco dell’Oca… Ma la Roma si è accorta che bisogna cercare una via diversa. Ci vorrà del tempo, come ha detto anche De Rossi. C’è bisogno anche di un’ottima comunicazione, le cose vanno spiegate alla gente. La piazza è disposta a capire, ma qualcuno glielo deve spiegare e non deve essere solo l’allenatore a farlo, altrimenti si torna a Mourinho dove faceva tutto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ghisolfi ha un ottimo feeling con la Souloukou e avrà di sicuro ampi poteri sul mercato, ma io spero che tutto verrà condiviso con De Rossi. Il tecnico conosce la squadra, la fa giocare bene, da questo punto di vista è un altro pianeta rispetto a prima…e dunque è giusto che De Rossi venga accontentato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ghisolfi? Io oggi vorrei parlare di altro, non c’entra niente con la Roma: l’arbitro ieri è riuscito a rovinare la festa di Cagliari e di Ranieri con un recupero assurdo. La categoria arbitrale va monitorata, in certi momenti viene da pensare…Claudio Ranieri non se la meritava…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La vittoria della Fiorentina di ieri incide sulla classifica, non è vero che non contava nulla…A parte il fatto che la viola si assicura l’ottavo posto, ma poi incide anche sulle sorti della Roma: adesso i toscani non hanno più niente da chiedere in vista del recupero contro l’Atalanta, i tre punti di ieri tolgono motivazioni alla Fiorentina che altrimenti si sarebbe giocata l’Europa a Bergamo con l’Atalanta…”

