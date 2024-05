Esuberi, intoccabili e cedibili: Ghisolfi arriva e decide il futuro della Roma

AS ROMA NEWS – Il suo arrivo a Trigoria è previsto nelle prossime ore, e non è addirittura escluso che possa seguire la squadra a Empoli nell’ultima uscita stagionale. Il nuovo ds Florent Ghisolfi, fresco di ufficialità, non vede l’ora di iniziare a lavorare.

Lo farà senza stare sotto le luci della ribalta romanista, come è sua abitudine. E come piace ai Friedkin, perfino più riservati di lui. Poche chiacchiere, tanti fatti sarà il motto del dirigente francese che dovrà prendere subito una serie di decisioni tecniche molto importanti per il prossimo futuro della rosa romanista.

Le prime scelte che il ds dovrà fare riguardano i calciatori in prestito e quelli che hanno il contratto in scadenza. In cima alla lista dunque c’è il nome di Leonardo Spinazzola: il terzino vedrà concludere il suo accordo con il club il prossimo 30 giugno. Teoricamente si sarebbe potuto già accordare con un altra squadra dal 1 gennaio, ma di offerte non ne sono arrivate.

De Rossi apprezza il ragazzo, ma i dubbi sulle sue condizioni fisiche che mal si sposano con lo stipendio elevato (3 milioni) percepito in questi anni mettono a serio rischio la sua permanenza. L’entourage del calciatore fa sapere che non c’è stato alcun segnale da parte della Roma, che dunque sembra intenzionata a guardare altrove per cercare un titolare sulla fascia sinistra.

Saluterà anche Rui Patricio, a meno che il portiere non decida di tagliarsi lo stipendio e fare da secondo a Svilar, così come Kristensen, Renato Sanches e Azmoun, che non saranno riscattati. Dovrebbero restare, ma il condizionale è d’obbligo, Llorente e Angelino: per ciascuno di due bisognerebbe pagare 5 milioni a Leeds e Lipsia.

C’è poi da decidere cosa fare con Romelu Lukaku: in quel caso però potrebbe pesare la conquista o meno di un posto in Champions. Per il resto, tutti o quasi sono sul mercato. Verranno valutate tutte le offerte, anche se De Rossi considera “intoccabili” alcuni leader della squadra: Mancini, Cristante e capitan Pellegrini dovrebbero essere i tre da cui ripartire il prossimo anno. Ma in caso di proposte particolarmente invitanti verrà fatta una riflessione dal nuovo ds.

Il compito più difficile di Ghisolfi sarà sicuramente quello di trovare una sistemazione ai tanti esuberi, più o meno eccellenti, in rosa: da Karsdorp a Smalling, da Aouar ai rientranti Belotti e Solbakken, sono davvero tanti i calciatori (con poco mercato) da piazzare. Qualche offerta interessante potrebbe invece arrivare per i più giovani: occhio dunque a Zalewski e Bove. Anche in questo caso l’ultima parola spetterà a Ghisolfi.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Leggo / La Repubblica

