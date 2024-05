NOTIZIE AS ROMA – La Roma Femminile trionfa anche in Coppa Italia.

Secondo trofeo stagionale per le giallorosse allenate da Alessandro Spugna. Sono serviti i rigori al termine dei 120′ di gioco, dopo 90′ con 3 gol per parte (per la Roma Viens, Minami e Giacinti).

Decisivo il penalty calciato e segnato da Troelsgaard, dopo gli errori dal dischetto di due calciatrice della Fiorentina. Dopo il trofeo vinto nel 2021, le giallorosse tornano a vincere la Coppa Italia.