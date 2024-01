Calciomercato Roma, Huijsen spinge per il trasferimento in giallorosso: le ultime

AS ROMA NEWS – L’inserimento della Roma per avere Dean Huijsen sembra avere i primi effetti sul trasferimento del calciatore olandese alla corte di Eusebio Di Francesco.

Stando a quanto racconta Gianluca Di Marzio, il difensore 18enne infatti era a un passo dall’approdare al Frosinone in prestito, ma Tiago Pinto si è fatto avanti poco prima della partita contro la Juventus, proprietaria del cartellino del ragazzo.

Huijsen, che si era salutato calorosamente con Mourinho al termine del match dello Stadium, sembra ora aver dato priorità alla Roma una volta saputo dell’interesse dei capitolini.

La Juve però non è convinta e vorrebbe rispettare gli accordi presi con il Frosinone. Resta dunque da capire come si concluderà l’intreccio di mercato. Huijsen si trasferirebbe comunque in prestito secco anche alla Roma.

Fonte: Gianlucadimarzio.com