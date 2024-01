CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 3 gennaio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:30 – DYBALA, NO ALLE SIRENE SAUDITE – L’Arabia Saudita torna a tentare Paulo Dybala (30). Il calciatore, che da gennaio può liberarsi a 13 milioni, ha ricevuto due proposte da club sauditi ma le ha rispedite al mittente. Per ora l’Arabia può aspettare, ma in estate chissà… (Corriere.it)

Ore 11:00 – SENZA CESSIONI ARRIVA UN UNDER 21 – Se la Roma non riuscirà a vendere uno dei calciatori in rosa (in pole Spinazzola e Smalling), Tiago Pinto potrà permettersi solo un giovane calciatore under 21 da inserire in squadra. (Il Messaggero)

Ore 10:45 – CONFERMATO: MARCOS LEONARDO AL BENFICA – Arrivano conferme sul trasferimento di Marcos Leonardo (20) al Benfica: affare da 18 milioni di euro. Lo scrive in questi minuti Fabrizio Romano su Twitter.

Ore 10:10 – VINA, SFUMA IL FLAMENGO MA… – Continuano a suonare sirene brasiliane per Matias Vina (25), anche se la Roma non scende dalla richiesta di 10 milioni. Se il Flamengo ha virato su Juninho Capixaba, ci sono ancora Corinthians, Palmeiras e Bahia sulle tracce del laterale uruguaiano attualmente in prestito al Sassuolo. (Il Tempo)

Ore 9:30 – INSERIMENTO IN EXTREMIS SU HUIJSEN – Tiago Pinto ha tentato un inserimento in extremis su Dean Huijsen (18), giovane difensore centrale della Juventus che sembra però ormai destinato al trasferimento al Frosinone…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:45 – RIFONDAZIONE ROMA, COMANDA SOULOUKOU – Lina Souloukou vuole prendersi l’area tecnica della Roma e sta pensando a una rivoluzione nei ruoli chiave del club: vuole Modesto al posto di Pinto come prossimo ds e ha sondato Pioli, Italiano e Palladini per la panchina in caso di addio a Mourinho. (La Repubblica)

IN AGGIORNAMENTO…