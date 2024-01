TIAGO PINTO: “Il difensore? Abbiamo spazio in lista solo per un giovane…”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio di Roma-Cremonese.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di Coppa Italia che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Roma-Cremonese?

“Questa è una partita come una finale: la coppa è così. Ci vorrà la massima serietà possibile per cercare di andare avanti nella competizione, quello che è successo l’anno scorso è successo, non possiamo avere questo tipo di memoria”.

Mercato? Si parla di Hujisen…

“Ho sempre detto di voler portare un difensore centrale in Serie A, ma anche che abbiamo posto in lista solo per dei giovani e che abbiamo problemi con i margini dei trasferimenti economici. Il mio lavoro alla Roma è sempre stato così e non mi sono mai lamentato, ho sempre portato a casa soluzioni interessanti. Anche a gennaio, penso a Sergio Oliveira o Llorente o altri. In portoghese diciamo che fare le cose bene e velocemente è impossibile, io lavoro per fare il meglio a Roma nelle condizioni in cui sono”.

Tranquillo per il futuro?

“È il mio lavoro, non me ne lamento. Sono in contatto ogni giorno con agenti e altri colleghi, questo è il momento di essere più attivi, è tutto più stressante ma va bene così. Il mio futuro? Se va tutto bene dopo la partita torno a casa”.