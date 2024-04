Calciomercato Roma: giallorossi in corsa per Ouedraogo, talento dello Schalke 04

AS ROMA NEWS – La Roma, che ancora non ha ufficializzato il suo prossimo direttore sportivo, sembra essere lo stesso attiva sul mercato in vista della prossima estate.

Stando a quanto rivela il giornalista tedesco Florian Plettenberg di Sky Sport DE anche i giallorossi sarebbero sulle tracce di Assan Ouedraogo, gioiello dello Schalke 04.

Il Bayern Monaco avrebbe già presentato al calciatore, che compirà 18 anni il mese prossimo, un contratto fino al 2029, ma i bavaresi non hanno ancora trovato un nuovo allenatore in vista della prossima stagione, motivo per cui il classe 2006 nutre ancora dei dubbi poiché non avrebbe la certezza di rientrare nei pieni del futuro tecnico.

Visto il momento di stallo, altre società si sono fatte avanti tra cui la Roma. Il giovane centrocampista piace molto anche Lipsia, Eintracht Francoforte, Atalanta e Newcastle.

Fonte: Sky Sport DE

