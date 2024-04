Lotito: “La bandiera sventolata da Mancini? Uno dei nostri non lo avrebbe mai fatto. La sanzione non rispetta i valori dello sport”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha commentato il caso Gianluca Mancini, col difensore della Roma che al termine del derby si era reso protagonista di un’esultanza che ha fatto discutere.

“Il gesto fatto da Mancini non lo avrebbe mai fatto un giocatore della Lazio, il comportamento dei nostri giocatori è completamente diverso da quello delle altre squadre“, ha affermato il numero uno biancoceleste. Che ha poi commentato la decisione del Giudice Sportivo di multarlo con 5mila euro di ammenda.

“Secondo voi, è una sanzione congrua? Rispetta i valori dello sport? Ognuno di noi è in grado di giudicare. Noi non possiamo che attenerci a quello che il giudice ha deciso, solo questo posso fare“, ha chiosato il presidente della Lazio in tono piuttosto polemico.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

