Calciomercato Roma, i giallorossi non mollano Zapata: riavviati i contatti con l’Atalanta

CALCIOMERCATO AS ROMA – La Roma non molla Duvan Zapata. L’attaccante colombiano rimane la prima scelta dei giallorossi, anche in virtù del fatto che si tratta di un giocatore che non avrebbe bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano.

Come riferisce Fabrizio Romano di Sky Sport, infatti, la Roma ha ripreso a negoziare con l’Atalanta per l’acquisto dell’attaccante, e le parti sono sempre più vicine.

Dopo Paredes e Sanches, quindi, Zapata rimane l’obiettivo numero uno per l’attacco giallorosso.

AS Roma have re-activated talks with Atalanta to sign Duván Zapata. Deal on as parties advance — he’s next target after Paredes and Sanches 🟡🔴🇨🇴

