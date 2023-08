Paredes sceglie la maglia numero 16: “Non mi sarei mai permesso di prenderla senza l’autorizzazione di De Rossi” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Leandro Paredes è di nuovo a casa. Dopo aver lasciato la Capitale nel lontano 2016, il centrocampista argentino è ufficialmente tornato alla Roma a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2025.

Per l’avventura 2.0 in giallorosso Leo ha scelto una maglia pesantissima, la numero 16, indossata per più di 10 anni dalla leggenda Daniele De Rossi.

“Non mi sarei mai permesso di prenderla senza l’autorizzazione di Daniele, è stato lui a mandarmi un messaggio e a dirmi che sarebbe stato un piacere se avessi scelto quella maglia. Sarà un onore, sarò per sempre grato a lui per il modo in cui mi ha trattato sia dentro sia fuori dal campo. Ne approfitto per ringraziarlo”.