UFFICIALE: Paredes è un nuovo calciatore della Roma. PINTO: “Ci renderà più forti” (COMUNICATO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ora è ufficiale: Leandro Paredes è un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista argentino ha firmato un contratto fino al 2025. Ecco la nota della società giallorossa:

“L’AS Roma è lieta di annunciare il ritorno in giallorosso del Campione del Mondo Leandro Paredes. Il centrocampista, classe 1994, è stato acquistato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain. Leo ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.

‘Tornare a Roma è sempre un’emozione, farlo per giocare con la maglia della Roma lo è ancora di più’, ha dichiarato Paredes.’Ringrazio i tifosi per l’accoglienza che mi hanno riservato e la società per avermi riportato nel Club che mi ha lanciato in Europa: lo scorso anno ho vissuto una gioia immensa con il Mondiale, ora voglio continuare a vincere e sono convinto di poterlo fare con questa squadra’.

‘Appena ha saputo del nostro interessamento, Leandro ci ha fatto capire che il suo obiettivo era tornare alla Roma: questa sua volontà così forte ci ha reso ancora più convinti di riportarlo in giallorosso e oggi siamo felici di poterlo rivedere con la maglia della Roma addosso‘, ha commentato Tiago Pinto, General Manager dell’Area Sportiva del Club.

‘Dalla sua prima avventura ha maturato un’esperienza internazionale che, abbinata alla conoscenza del calcio italiano e alle sue qualità tecniche, siamo sicuri che risulterà preziosa e renderà il nostro gruppo più forte‘.

Cresciuto nel Boca Juniors, Leo è approdato alla Roma nell’estate 2014, dopo una breve parentesi nel Chievo. In giallorosso è rimasto due stagioni, intervallate da un’esperienza all’Empoli. In carriera, Paredes ha vestito anche le maglie di Zenit e Juventus, oltre a quella del Paris Saint-Germain. Nazionale argentino, con la Seleccion ha vinto sia una Coppa America, sia il Mondiale in Qatar, quest’ultimo assieme a Dybala. Bentornato a casa, Leo”

Fonte: asroma.com