Roma, l’attacco resta un rebus

AS ROMA NEWS – Superato il traguardo di Ferragosto, c’è una sola certezza nella Roma: all’esordio in campionato, previsto per domenica prossima contro la Salernitana, Josè Mourinho dovrà contare solo su Belotti, con Solbakken unica alternativa per l’attacco.

L’accelerata delle ultime ore Pinto ha deciso di farla per i due centrocampisti, Paredes (diventato una priorità assoluta, vista la partenza di Matic) e Renato Sanches. Due trattative relativamente “semplici”, la prima costata alla Roma 2,5 milioni più bonus, grosso modo i soldi incassati dalla cessione del serbo al Rennes, e la seconda impostata ormai da settimane.

Il rebus in attacco resta invece irrisolto, e questo può essere un problema importante, specie in questo avvio di stagione. Dopo aver corteggiato Morata, tentato Scamacca, fatto un tentativo per Arnautovic, la casella alla voce centravanti resta vuota. E tutto questo a pochi giorni dall’inizio del campionato.

Ora le mire di Tiago Pinto si sono spostate in direzione Atalanta, con Duvan Zapata finito nel mirino del gm. Un calciatore che piace a Mourinho, lo Special One ha già da tempo dato il suo benestare all’affare. Il problema è che i bergamaschi non considerano il colombiano un esubero, ma un calciatore importante della propria rosa e non lo lasceranno andare se non in cambio di un’offerta adeguata.

Dieci i milioni che l’Atalanta chiedeva per il giocatore, cifra che rischia di alzarsi ora che il Bologna ha ceduto Arnautovic per la stessa cifra all’Inter. A Bergamo considerano Zapata un calciatore di livello non inferiore all’austriaco, anzi, l’età gioca a favore del colombiano, e per questo non reputano un buon affare la proposta avanzata dalla Roma (prestito oneroso con diritto di riscatto a 6-7 milioni, che diventa obbligo a un certo numero di presenze).

La trattativa dunque non sta decollando, così come quella di Marcos Leonardo, altro pantano in cui si è infilato Tiago Pinto: il Santos non cede se non davanti a un rilancio, che per ora non è arrivato. Il giocatore sta ammorbidendo la sua posizione nei confronti del proprio club, e ora considera l’idea di tornare ad allenarsi con i suoi compagni. Per questo ora Pinto ha ripreso a guardarsi intorno, allacciando nuovi contatti per altri centravanti, sia giovani (Armando Broja del Chelsea) che più esperti. Ma il tempo stringe. Mourinho intanto dovrà fare i conti con un attacco ristrettissimo per questo avvio di stagione.

Giallorossi.net – G. Pinoli