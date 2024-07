Calciomercato Roma, i giallorossi piombano su Depay: sondata la disponibilità dell’olandese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma piomba su Memphis Depay. L’attaccante olandese, 30 anni, si è svincolato a fine giugno dal contratto con l’Atletico Madrid e adesso è alla ricerca di una nuova squadra.

I giallorossi nelle ultime ore, scrive l’edizione odierna de La Repubblica, hanno chiesto informazioni all’entourage del calciatore per capire la disponibilità dell’olandese a venire nella Capitale. Per il momento siamo ancora al livello di sondaggi per il 30enne olandese ma l’interesse è vivo.

Su di lui c’è anche il Milan che, in attesa di capire se ci saranno degli sviluppi sul fronte Joshua Zirkzee, si sta cautelando e lavora anche sulla pista olandese. Per lui quest’anno 23 apparizioni in Liga con la maglia dell’Atletico Madrid e 5 gol.

Fonte: La Repubblica

