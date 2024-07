Chiesa senza offerte aspetta la Roma: la Juventus ora si accontenta di 20 milioni più bonus

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Federico Chiesa e la Juventus, una storia d’amore che sembra destinata a interrompersi nel corso di questo calciomercato estivo. Il giocatore spara alto per rinnovare, i bianconeri tentennano e aspettano offerte.

L’attaccante non è indispensabile per il nuovo allenatore Thiago Motta, il club, che ha già cominciato a investire pesantemente sul mercato, aspetta offerte per fare cassa. Non troppa però, visto che il calciatore al momento non ha ricevuto offerte, è a un anno dalla scadenza di contratto e non si è di certo valorizzato all’Europeo.

Una delle poche squadre pronta a scommettere su Chiesa è la Roma. Daniele De Rossi è il massimo sponsor dell’esterno bianconero, convinto che con le sue idee di gioco l’ex Fiorentina possa tornare ai fasti pre-infortunio. Ghisolfi ha già mosso i primi passi con l’agente del calciatore, che aveva rimandato ogni discorso alla fine dell’Europeo. Ramadani è stato nuovamente avvistato nella Capitale nei giorni scorsi.

Ora che l’Italia ha concluso anzitempo la sua avventura in Germania, Chiesa ha fretta di conoscere il suo futuro. La Juve non ha intenzione di offrirgli un rinnovo di contratto con aumento dell’ingaggio (guadagna già 5 milioni di euro) ed è pronta ad ascoltare offerte. Se la richiesta iniziale era di 30-35 milioni, ora Giuntoli deve venire a patti con la realtà e potrebbe accontentarsi anche di 20 più 5 di bonus. La Roma sorniona attende il momento giusto per passare dalle parole ai fatti: De Rossi sa che il colpo è possibile e attende fiducioso.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Tuttosport / alfredopedulla.com

