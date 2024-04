Calciomercato Roma, i giallorossi puntano Fabbian: Inter pronta alla cessione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nonostante non sia ancora stato ufficializzato il nome del prossimo direttore sportivo, la Roma comincia a guardarsi intorno in vista della prossima sessione di calciomercato.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno puntato Giovanni Fabbian, centrocampista 21enne del Bologna che l’Inter può riacquistare per 12 milioni di euro.

Fisico imponente e grandi capacità di dinamismo e inserimento, Fabbian ha giocato 22 presenze quest’anno con la maglia del Bologna, realizzando 5 gol. Numeri importanti per un calciatore giovane, e che hanno attirato l’interesse della Roma.

L’Inter, racconta la Gazzetta dello Sport, sarebbe pronta a cedere il proprio calciatore, ma ovviamente mira a monetizzare. Prima, ovviamente, dovrebbe esercitare il diritto di riacquisto dal Bologna.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Transfermarkt.it

