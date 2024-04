Smalling si ferma di nuovo: De Rossi a Napoli con l’emergenza difesa

AS ROMA NEWS – La trasferta lampo di Udine, vinta grazie a un preciso colpo di testa di Cristante, porta alla Roma tanto entusiasmo ma anche qualche problema extra di formazione in vista di Napoli.

La squadra, che dopo aver esultato al Bluenergy ha fatto rientro a Roma in serata, si ritroverà oggi a Trigoria con soli due giorni a disposizione per preparare la partita del Maradona. E potrebbe farlo nuovamente senza Chris Smalling.

Il difensore ieri ha accusato un fastidio all’inguine che lo ha costretto al cambio, e rischia seriamente di dover dare forfait per la partita di domenica contro gli azzurri di Calzona. Se così fosse, De Rossi avrebbe a disposizione solo due centrali di difesa: Mancini e Huijsen.

Ndicka infatti è tornato ad allenarsi a ritmi blandi dopo il problema polmonare accusato una decina di giorni fa a Udine e potrebbe al massimo strappare una convocazione. Con Llorente squalificato, il problema difensori centrale diventa d’attualità a Trigoria. Fra l’altro il tecnico di Ostia dovrà fare a meno di Paredes, anche lui squalificato, e quindi Cristante non potrà essere arretrato in caso di necessità.

Oggi dunque gli occhi saranno tutti puntati su Smalling, oltre che su Romelu Lukaku: il belga proverà a rientrare in tempo per Napoli, ma serve prudenza visto il finale di stagione. Più probabile che Big Rom torni titolare per la gara di andata contro il Bayer.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica

