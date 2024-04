Urlo Roma, colpo Champions

AS ROMA NEWS – Missione compiuta. La Roma torna dalla trasferta lampo di Udine con tre punti pesantissimi in tasca dopo la mini-partita giocata ieri al Bluenergy Stadium durata appena 18 minuti più recupero.

L’urlo romanista si sprigiona con forza solo all’ultimo minuto di gioco, quando Dybala pennella sulla testa di Cristante (lasciato colpevolmente solo dalla difesa friulana) il pallone che vale la rete del 2 a 1. La gioia è enorme, sia dei calciatori che di mister De Rossi, incapace di trattenere la sua felicità a bordo campo.

La rete di Cristante ha un sapore speciale: arriva in una settimana complicata, resa pesante dalle polemiche sulla data del recupero e dal pesante ko interno contro il Bologna che aveva complicato maledettamente la corsa Champions dei giallorossi. Per questo la Roma si giocava parecchio ieri sul campo dell’Udinese.

Anche per gli uomini di Cannavaro la posta in palio era altissima dopo una serie di risultati negativi che erano costati la panchina a Cioffi e una salvezza ancora tutta da conquistare. Difficile commentare una partita durata poco più di 20 minuti: De Rossi sceglie di mettere in campo tutte le sue bocche da fuoco e i migliori crossatori alla ricerca dell’occasione per decidere il match.

La Roma cerca subito di prendere in mano le operazioni, ma la prima occasione capita sui piedi di Lucca in sospetto offside: Svilar sfodera una paratona che tiene a galla i suoi. Poi è Azmoun ad avere sul destro la palla del vantaggio, ma il suo tiro non è irresistibile e Okoye respinge. Quindi è Dybala a sprecare un’ottima ripartenza non riuscendo a servire di prima Abraham, diretto tutto solo verso la porta avversaria.

Quando la partita sembrava indirizzata a terminare in parità, il risultato più probabile alla vigilia, arriva l’episodio decisivo: all’ultimo giro di orologio Ferreira regala un angolo alla Roma sbagliando maldestramente un rinvio facile. Dybala va sulla bandierina: il primo cross arriva sul piede di Pellegrini, il cui destro viene deviato nuovamente in angolo, il secondo invece pesca Cristante sul primo palo e il centrocampista indirizza magistralmente la sfera all’angolino non lasciando scampo a Okoye.

E’ il tripudio giallorosso: la Roma si porta a casa tre punti pesantissimi e rimette a distanza di sicurezza l’Atalanta, tornata a farsi minacciosa dopo i risultati della scorsa giornata di campionato. Ma oltre alla classifica, la vittoria di Udine ridà alla squadra l’entusiasmo necessario a un gruppo coeso che non vuole mollare. E che non ha intenzione di scegliere tra coppa e campionato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!