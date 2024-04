DE ROSSI: “Ho dei ragazzi straordinari, avrebbero rimontato anche con Mourinho. L’esultanza? Gol troppo importante, ma mi dispiace per l’Udinese”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di questi rimanenti 18 minuti da giocare di Udinese-Roma, gara valida per la trentaduesima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa al termine del match:

DANIELE DE ROSSI A SKY SPORT

Com’è nato lo studio di questa partita?

“Un mix di tattica, dalla parte dove ha giocato Spinazzola avevamo trovato spazio, lì giocava Evan che aveva meno spinta, abbiamo messo un giocatore di spinta, il resto è stato più logico che tattico, ho tenuto in campo più giocatori possibili che potessero segnare individualmente, ho levato titolarissimi tipo Paredes e messo gente come Cristante, Pellegrini. Ho messo Angelino per i cross”.

Un’esultanza diversa.

“Mi sto vergognando, mi prendono in giro tutti (ride, ndr). Sono proprio contento, a parte la classifica, è stato importante come morale, eravamo giù dopo la sconfitta contro il Bologna. Sono contento per i giocatori, si sono comportati in modo fantastico, c’è gente che è venuta qui sicura di non giocare e ha festeggiato, i cinque possibili sostituti li avevo già avvisati. C’è stata una partecipazione incredibile, una cosa che mi toccava da giocatore e lo fa da allenatore. Poi c’è stata polemica per quando avremmo dovuto rigiocare. Dispiace per aver vinto in uno stadio che ci ha trattato così bene. Noi siamo stati la prima squadra della storia del calcio italiano che si gioca una semifinale contro una squadra imbattuta e a cui è stato dato un giorno in meno per prepararla. Andremo a Napoli con un giorno in meno, ma le risposte dei giocatori mi fanno stare tranquillo, abbiamo una squadra di uomini meravigliosi”.

Questa vittoria cambia qualcosa nella preparazione a Napoli?

“Cambia umore e classifica, ma abbiamo già iniziato a studiare il Napoli, non dovevamo preparare molto qui a Udine. Lo scorso anno il Napoli ha ammazzato il campionato, hanno individualità fortissime. La prepariamo come le altre, sperando che io azzecchi più mosse rispetto a Roma-Bologna, sarà una partita con alto tasso tecnico”.

29 punti come Mourinho, in 13 partite contro 20.

“Guardo tutto tranne che la rincorsa o la gara a chi fa più punti. È evidente che stiamo facendo molto bene, anche se qualcuno si dimentica. Abbiamo riaperto un discorso che sembrava chiuso, non tanto per i punti da recuperare sul quarto posto, ma per quante squadre avevamo davanti. I ragazzi stanno facendo un lavoro incredibile, non penso che se fosse rimasto il mister (Mourinho, ndr) non avrebbero recuperato perché parte da loro e perché sono giocatori con un cuore enorme e chi ha un cuore enorme ha l’orgoglio dei campioni che tira fuori da quelle situazioni. Avrebbero tirato fuori la testa anche senza di me”.

DANIELE DE ROSSI IN CONFERENZA STAMPA

La voglia di vincere è nell’ingresso di El Shaarawy?

“Ho parlato con i ragazzi, ho detto scherzando che non avevo idea di cosa dovessi fare, non avevo mai preparato venti minuti di gara. Sapevo che probabilmente giocando con tanti attaccanti magari dopo solo un minuto dovevo fare cambi per dare più equilibrio o magari qualcuno doveva scaldarsi per non giocare nemmeno, ma c’è stata applicazione da parte di tutti i ragazzi. Ho messo Stephan perché più offensivo, però ho atteso, perchè l’altra volta l’Udinese era un po’ stanca soprattutto sulle fasce, oggi invece era pimpante. Poi è andata bene sul corner finale e non è che Stephan non abbia partecipato molto (ride ndr)”.

Una grande esultanza per una vittoria importante.

“Di solito sono più composto, anzi mi dispiace esultare così a Udine, una società che è sempre stata molto amica e che si è comportata bene, nulla contro di loro. Però il gol era importante in una partita importante, dimostrazione di una squadra forte, siamo andati spesso verso la porta, una squadra che vuole qualcosa se la va a prendere e talvolta viene ripagata dalla fortuna”.

La scelta di Angelino?

“Ho messo Angelino là per qualche cross, avevo pensato a una gara ancora più offensiva poi però la preparazione fisica dell’Udinese ci ha un po’ intimorito. Sono tre punti importantissimi, poi la nostra frustrazione veniva da altro, ci sentivamo in diritto di chiedere un aiuto in vista della gara contro il Bayer Leverkusen, mi sembra un precedente unico il fatto che non venga aiutata una squadra italiana in questo senso, poi talvolta il calcio dà regali succulenti. Ora prepararemo un’altra paritita difficile, sarà una gara totalmente diversa da oggi ma saremo pronti”.

Un giudizio su Cannavaro?

“Penso che possa dare tanto, è un ex giocatore e un allenatore con un’intelligenza superiore alla media. Ci siamo scontrati l’anno scorso in una gara di 90’, ci ha messo in grossa difficoltà. Ho intravisto già quello che sa fare, penso che sia la persona giusta per tirare fuori l’Udinese da questa situazione, però sotto c’è gente come Nicola al quale non augurerei mai di andare in Serie B, l’Udinese mi sta simpatica, è un po’ scomoda la trasferta (ride, ndr), ma vi salverete”.

Prepartita vi siete detti qualcosa quando vi siete salutati?

“Di solito non saluto mai l’avversario, oggi però era tutto diverso, Pairetto ci ha voluto incontrare tutti prepartita per chiarire di nuovo le regole di questo recupero e tutti quei dettagli inusuali. Dopo siamo rimasti una ventina di minuti da soli a parlare, ci sono anche Pinzi, mio amico fraterno, Paolo con cui ho condiviso l’Under 21 da compagno di camera. Non gli ho detto nulla nel post gara perché immagino lo stato d’animo opposto”.

